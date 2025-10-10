Şanlıurfa'da Nostaljik Tramvaylar Hizmete Girdi

ŞANLIURFA'da, iki nostaljik tramvay, düzenlenen törenle hizmete girdi. İlk seferini yapan tramvaylara binmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kentin en işlek noktalarından biri olan Divanyolu Caddesi, araç trafiğine kapatıldı. Bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, kentte ilk kez nostaljik tramvay seferlerinin başlamasını sağladı. Haşimiye Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Divanyolu Caddesinin yeni kimliğiyle şehrin kalbinde tarihi dokuya uygun, modern bir görünüm kazandığını belirtti. Gülpınar, elektrikli ve klimalı nostaljik tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, "Kentimizde yenilenebilir enerjiyle çalışan, sessiz ve sıfır emisyonlu yapısıyla bu tramvaylarımız, Şanlıurfa'da çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve çağdaş bir ulaşım modelinin en güzel örneklerinden biridir. Projeyle geçmişin izlerini koruyarak bugünün ihtiyaçlarına cevap veren, geleceğe miras kalacak bir şehir düzeni inşa ediyoruz. İstanbul'un İstiklal Caddesi'ndeki tramvaylardan ilhamla tasarlanan, çevreci ve sessiz tramvaylarımız Divanyolu'na yeni bir canlılık kazandıracak. Bu proje, turizme de büyük katkı sağlayacak; Divanyolu ve Sarayönü caddeleri artık hem turistlerin hem de Şanlıurfalıların keyifle yürüyüp nefes aldığı bir kültür aksı haline gelecek" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kent protokolü, nostaljik tramvayın ilk seferine katıldı. Ücretsiz düzenlenen seferlere binmek isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, birçok kişi cep telefonlarıyla nostaljik tramvay önünde hatıra fotoğrafı çektidi.