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Şanlıurfa'da Neolitik Çağ'dan Yaban Eşeği Figürü Bulundu

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da yer alan Neolitik Çağ yerleşim alanı Karahantepe arkeolojik sit alanındaki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da yer alan Neolitik Çağ yerleşim alanı Karahantepe arkeolojik sit alanındaki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Neolitik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak tarihin derinliklerine ışık tutan Karahantepe'de yeni keşif. Taş Tepeler Projemiz dünya tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Karahantepe'deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldı. Şanlıurfamızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak döneminin sanat anlayışını yansıtıyor. Bu eşsiz eseri gün ışığına kavuşturan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şanlıurfa Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

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