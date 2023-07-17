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Şanlıurfa'da Nehirde Kaybolan Kardeşlerin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için nehre giren iki kardeş akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, gençleri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için nehre giren iki kardeş akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ali (18) ve E. (13) Kirgil kardeşler birlikte serinlemek için Fırat Nehr'ine girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan kardeşleri fark eden vatandaşlar, ara ve kurtarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine giden arama kurtarma ekipleri suda kaybolan kardeşlerin bulunması için çalışma başlatırken, şiddetli akıntı ve bölgenin karmaşık yapısı nedeniyle ekipler çalışmaları güçlükle yürütüyor. Akıntıya kapılan gençleri bulmak için arama çalışmaları sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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