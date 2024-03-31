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Şanlıurfa'da Muhtarlık Seçimi Kavgalarında 16 Kişi Yaralandı

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Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda, 2'si silahla olmak üzere 16 kişi yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe ve Dernek mahallerinde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Olaylarda silahla yaralanan C.A. ve D.A, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Bozova, Harran ve Halfeti ilçelerinde de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 14 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA / Güncel

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