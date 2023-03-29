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Şanlıurfa'da muhtarın öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da muhtarın öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde muhtarın silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin gözaltına alınan babası ile kardeşi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde muhtarın silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin gözaltına alınan babası ile kardeşi tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi'nde 27 Mart'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kırsal Kırbalı Mahallesi'nin muhtarı Behçet Ş'nin cinayet zanlılarının bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, Behçet Ş'nin babası Hidayet Ş. ile üvey kardeşi Necmettin Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Viranşehir Şanlıurfa Yenişehir 27 Mart Güncel Haberler

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