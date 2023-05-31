Şanlıurfa'da Motosiklette 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da yapılan uygulamada motosiklette yapılan aramada, heybe içinde 12 kilo 50 gram esrar ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'da, uygulamada motosikletteki aramada, heybe içinde 12 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmada, kent girişinde şüpheli bir motosikleti durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada, heybe içinde 12 kilo 50 gram esrar ele geçirdi. Sürücü gözaltına alındı, uyuşturucuya el konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel