Haberler

Şanlıurfa'da Motosikletli Gençler Tramvayın Önünde Devrildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da nostaljik tramvayın önünde devrilen motosikletli iki genç, vatmanın ani refleksi sayesinde tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da motosikletli iki genç, seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu nostaljik tramvayın önünde devrildi. Vatmanın ani refleksi motosikletlileri tramvayın altında kalmaktan son anda kurtarırken, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da kentin en işlek noktalarından biri olan Divanyolu Caddesi, geçen hafta araç trafiğine kapatıldı. Bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, kentte ilk kez 600 metrelik mesafede tekerlekli nostaljik tramvay seferleri başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tramvaya özellikle çocukların asılarak binmeye çalışması üzerine, tramvayda bir zabıta memuru görevlendirildi. Tramvayı ilk kez görmek için çocuğuyla birlikte durakta bekleyen bir baba, cep telefonuyla o anları kayda almaya başladı. Bu sırada tramvayla yarış yapmaya çalışan ve üzerinde iki genç bulunan bir motosiklet sürücünün kontrolünden çıktı. Tramvayın önüne devrilen motosikleti fark eden vatmanının ani refleksi olası kazayı önlendi. Yere düşen iki genç, polis ekipleri gelmeden motosikletlerini kaldırıp olay yerinden uzaklaştı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
CHP'nin yeni Ankara il başkanı belli oldu

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı! İşte yeni il başkanı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.