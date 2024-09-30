Şanlıurfa'da Motosikletle Pikniğe Giden İki Kişi Çukura Düştü

ŞANLIURFA'da, motosikletle pikniğe giden Suriye uyruklu iki kişi, yaklaşık 5 metrelik çukura düştü. Halat yardımıyla çukurdan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle pikniğe giden Suriye uyruklu 2 kişi, yolda açılan ve uyarı levhası bulunmayan çukura düştü. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri çukura inerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra sedyeye bağlanarak, halat yardımıyla yukarı çıkarıldı. Ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA