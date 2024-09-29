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Şanlıurfa'da Motosikletle Çukura Düşen İki Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da Motosikletle Çukura Düşen İki Kişi Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde motosikletle ilerleyen iki kişi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki bir çukura düştü. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde motosikletle yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşen 2 kişi yaralandı.

GAP Vadisi yakınlarındaki tali yolda motosikletle ilerleyen ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi, yolda açılan yaklaşık 10 metrelik çukura düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgede yaklaşık bir saat çalışma yapan ekipler, merdiven ve halat yardımıyla yaralanan kişileri düştükleri çukurdan çıkardı.

Yaralılar, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

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