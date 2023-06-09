Şanlıurfa'da Motosiklet ve Bisiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen motosiklet ve bisiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, arkadan gelen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da, motosikletle bisikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, bu sırada arkadan gelen otobüsün altında kalmaktan, şoförün dikkati sayesinde son anda kurtuldu. Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Atatürk Bulvarı'nda seyreden motosiklet ile karşı şeritten gelen bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada devrilen bisikletin sürücüsü ile motosikletteki 2 kişi yaralandı. Bu sırada yolda seyreden otobüsün sürücüsü, kazayı görüp frene basarak yaralıların aracın altında kalmasını engelledi. Yaralı 3 kişi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.