Şanlıurfa'da Motosiklet Traktöre Çarptı: 1 Ölü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, motosikletin traktöre çarpması sonucu 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Kayar (25) yönetimindeki 63 AGM 698 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 10. kilometresinde S.Ö. idaresindeki 63 PS 758 plakalı traktöre bağlı römorka çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Kayar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Traktör sürücüsü S.Ö. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel