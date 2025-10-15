Haberler

Şanlıurfa'da Motosiklet Tırla Çarpıştı: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, motosikletin tırla çarpışması sonucu 26 yaşındaki sürücü Yusuf Akçun hayatını kaybetti. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yusuf Akçun'un (26) kullandığı 63 AKP 272 plakalı motosiklet, Eyüp Nebi Kavşağı'nda, K.T. idaresindeki 47 MP 543 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Akçun, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
