Şanlıurfa'da motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.B'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Ayvanat Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye çarptı.
Kazada sürücü, motosiklette yolcu olarak bulunan M.M. ile yaya D.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Cuma Sarı - Güncel