Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Yunus Polisi Yaralandı
Eyyübiye ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu yunus polisi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devrilen motosikletteki yunus polisi yaralandı.
Polis memuru E.I. (32) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Akabe Mahallesi SSK Caddesi'nde devrildi.
Savrulan motosiklet, yol kenarında duvara çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan polis memuru, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel