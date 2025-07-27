Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Metin İleri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Metin İleri idaresindeki 63 BZ 654 plakalı motosiklet, Salih Özcan Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel