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Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
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Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kazanın ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Adnan Altundal idaresindeki 02 ADT 190 plakalı otomobil, Abdalağa Mahallesi Uçar Caddesi'nde, karşı yönden gelen Ömer Faruk Ekincioğlu yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kaza sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi, motosiklet sürücüsü Ekincioğlu ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Ekincioğlu, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

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