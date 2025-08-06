Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Viranşehir ilçesinde devrilen motosikletteki Suriye uyruklu 15 yaşındaki Omar Khabour hayatını kaybederken, ağır yaralanan yolcusu hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Omar Khabour (15) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Kışla Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede Khabour'un hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Hüseyin Tekin ise Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Khabour'un arkadaşlarıyla vedalaştığı ve ailesiyle ülkesine dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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