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Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, otomobile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, otomobile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Y.B. idaresindeki 02 HL 736 plakalı motosiklet, İpekyolu Bulvarı'nda dönüş yapan M.Ç'nin kullandığı 63 B 1474 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Şanlıurfa Haliliye Otomobil Güncel Haberler

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