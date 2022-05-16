Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esmerçayır Mahallesi Salıpazarı Caddesi'nde park halindeki motosikletin çalındığını fark eden sahibi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis, motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin motosikletin olduğu yerden geçmesi, daha sonra motosikleti çalarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa, Polis, Güncel, Haberler

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