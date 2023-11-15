Şanlıurfa'da Motosiklet Hırsızlığı Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde motosikletin halk pazarından çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıyı motosiklet ile birlikte kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muaz Abdullah, alışveriş yapmak için kurulan kapalı semt pazarına gitti. Motosikletini pazarın girişine park eden Abdullah, alışverişini tamamlayıp geri döndüğünde motosikletini yerinde bulamadı.

Olay yerine çağrılan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde motosikletin çalındığını belirledi. Kamera kayıtlarından şahsın kimliğini belirleyen ekipler, 2 gün içerisinde motosikletle birlikte hırsızlık şüphelisini yakalamayı başardı.

Motosikletini polislerden teslim alan Muaz Abdullah, çok sevindiğini belirterek polis ekiplerine teşekkür etti. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA