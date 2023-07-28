Şanlıurfa'da motosiklet hırsızı yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosikleti çalınan bir kadın, hırsızı takip ederken başka bir motosiklete çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Çalınan motosiklet ele geçirildi ve hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosikleti çalınan kadın, hırsızı takip ettiği sırada otomobiliyle başka bir motosiklete çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansırken, çalınan motosiklet ele geçirildi, hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Sarayaltı Mahallesi'nde meydana geldi. B.E.'nin kullandığı 28 AS 206 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerindeki yolcu E.Ç. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çalınan motosikletini ilanda görüp peşine düştü

Şanlıurfa'da yaşayan B.E., internet üzerinden motosikletinin satışa çıkarıldığını fark ederek, Suruç'taki hırsız satıcı ile müşteri gibi konuşmaya başladı. Polis ekipleri ile irtibata geçerek Suruç ilçesinde şüpheli satıcının peşine düşen B.E., takip sırasında başka bir motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet üzerindeki çocuk yolcu, hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince devam eden takip sonrası çalınan motosiklet ele geçirildi, hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Çalınan scooter tipi motosikletine kavuşan vatandaş, polis ekiplerine teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA