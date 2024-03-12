Şanlıurfa'da Molotofkokteyli Atan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde molotofkokteyli attıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon sonucunda 2 kuru sıkı tabanca ve molotof yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde molotofkokteyli attıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "molotof atmak suretiyle mala zarar verme" suçundan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen İ.H.D. (17), Y.E.D. (17) ve M.S. (16) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kuru sıkı tabanca ve molotof yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.