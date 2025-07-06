Şanlıurfa'da Mobilya İşletmesinde Yangın

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Haliliye ilçesindeki bir mobilya üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın olay yerine sevk edilen 3 araç ve 13 personelle yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonucu söndürüldü.

Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haliliye ilçesinin Bamyasuyu Mahallesinde mobilya üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3 araç ve 13 personelle müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.???????

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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