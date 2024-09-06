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Şanlıurfa'da minibüsle otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

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Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden kişi olay yerinde belirlendi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Henüz sürücüleri belirlenemeyen 63 AGV 850 plakalı otomobille karşı yönden gelen 63 ABR 606 plakalı minibüs, Koruklu kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hüseyin Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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