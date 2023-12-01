Şanlıurfa'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 27 C 1095 plakalı minibüsle 07 ANH 827 plakalı otomobil, Şanlıurfa Akçakale kara yolu kırsal Uğurlu Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüsteki yolcuların öğretmenlerden oluştuğu öğrenildi.