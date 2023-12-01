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Şanlıurfa'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

1 Aralık 2023 16:39 Son Güncelleme: 16:40 Abone Ol

Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.