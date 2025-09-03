Şanlıurfa'da Minibüs Şoförüne Bıçaklı Saldırı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, minibüs şoförünün bir kişinin bıçaklı saldırısına uğraması aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan M.K. Direkli Mahallesi'nde durağa yanaştığı sırada akrabası olduğu öğrenilen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay sonrası aracıyla bölgeden uzaklaşan M.K, güzergahı üzerinde karşılaştığı polis ekiplerinden yardım istedi.

Kolundan yaralanan M.K, ekiplerce bölgeye çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı ise araç içindeki kamera tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, saldırganın duran aracın şoför tarafındaki pencereye yaklaştığı, M.K'yi önce eliyle çektiği, ardından bıçakladığı görülüyor.

O esnada araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin, M.K'yı pencereden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar da kayıtlarda yer alıyor.

Yaralanan M.K'nin minibüsüyle bölgeden uzaklaştığı, güzergah üzerinde karşılaştığı polis ekiplerinden yardım istediği anlar da kamera tarafından görüntülendi.