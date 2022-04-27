Şanlıurfa'da minibüs otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 GJ 628 minibüs ile 27 AJG 504 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolu 25. kilometrede çarpıştı.
Fehmi Kaplan olay yerinde yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Halit Öz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel