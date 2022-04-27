Şanlıurfa'da minibüs otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da minibüs otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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Şanlıurfa'da minibüs otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 GJ 628 minibüs ile 27 AJG 504 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolu 25. kilometrede çarpıştı.

Fehmi Kaplan olay yerinde yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Halit Öz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

Şanlıurfa, Otomobil, Minibüs, Güncel, Haberler

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