Şanlıurfa'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ülkü Eroğlu (42) öldü, 10 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün gece Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 72'nci kilometresinde meydana geldi. Birecik yönüne giden Hikmet Akkuş yönetimindeki 63 AFJ 933 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Halil Eroğlu'nun kullandığı 10 AZ 344 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki sürücüyle birlikte 11 kişi yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ülkü Eroğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.