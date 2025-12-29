Haberler

Şanlıurfa'ya mevsimin ilk karı düştü; okullar tatil edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelindeki eğitim kurumlarına 1 gün ara verildi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

ŞANLIURFA'ya mevsimin ilk karı düşerken, kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, ekipler kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa, gece saatlerinde başlayıp, sabaha kadar etkisi sürdüren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda kalırken, kapanan yolların açılması için ekipler tuzlama çalışması başlattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Karayolları ekipleri de ana güzergahlarda tuzlama ve temizlik çalışmaları başlattı.

BALIKLIGÖL'DE KAR MANZARASI

Kentin simgelerinden Balıklıgöl de kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Çok sayıda vatandaş, karla kaplanan Balıklıgöl ve tarihi Urfa Kalesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Vali Şıldak, yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanmanın ulaşımda sorunlara yol açabileceğini belirterek, "Birecik ve Halfeti ilçeleri dışında kalan tüm ilçelerimizdeki eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı