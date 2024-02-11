Şanlıurfa'da metruk binada kadın cesedi bulundu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde metruk binanın bahçesinde hareketsiz bir kadının cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu.
İpekyol Mahallesi 462. Sokak'ta metruk binanın bahçesinde hareketsiz bir kadının yattığını görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sara Bükülmez'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.