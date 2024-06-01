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Şanlıurfa'da yüksek gerilim hattına takılan iş makinesi faciası: 2 ölü, 3 ağır yaralı

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Hilvan ilçesinde bir tarlada mercimek hasadı yapan iş makinesi, yüksek gerilim hattına takıldı. İş makinesine dokunan 5 kişi akıma kapıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde bir tarlada mercimek hasadı yapan iş makinesinin yüksek gerilim hattına takılması sonucu çiftçiler Fatih (26) ile ağabeyi Ozan Baytuğ (29) hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada mercimek hasadı yapan iş makinesi, 245 bin voltluk yüksek gerilim hattına takıldı. Bu sırada iş makinesine dokunan Şehriban Sibak, Bergüzar Baytuğ, Sefer Baytuğ, Fatih Baytuğ ve Ozan Baytuğ, akıma kapıldı. Akıma kapılan tarım işçilerini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Akıma kapılarak yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatih ve ağabeyi Ozan Baytuğ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Şehriban Sibak, Bergüzar Baytuğ ve Sefer Baytuğ ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Hastanesi Ek Hizmet Binasına sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Hilvan Tarım Soruşturma Kaza Güncel Haberler

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