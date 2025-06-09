Şanlıurfa'da Merada Hayvan Otlatma Kavgası: 11 Yaralı

Şanlıurfa'da Merada Hayvan Otlatma Kavgası: 11 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde merada hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde merada hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Kırsal Soydan ve Taşhan mahalleleri arasında merada hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada, H.B. (22), Ç.K. (45), E.B. (16), Z.B. (32), S.B. (22), N.B. (21), T.B. (18), C.B. (19), M.B. (22), M.E. (43) ve S.E. (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede ve hastanede önlem aldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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