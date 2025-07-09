Şanlıurfa'da Markette Tehdit Savuran Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da bir markette sprey sıkarak tehditte bulunan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine başlatılan çalışmada, halk arasında panik yaratmak amacıyla tehdit suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da markette etrafa sprey sıkarak tehdit savuran bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada yer alan görüntülerde Şanlıurfa'da bir kişinin markette etrafa sprey sıktığı anları, "istediğimi yaparım, istediğimi de ederim, hiç kimseyi ilgilendirmez" notu ile paylaşan kişi hakkında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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