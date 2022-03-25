Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden gıda denetimi - Haberler

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Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden gıda denetimi

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin marketler ve depolarındaki denetimlerinde, işletme sahiplerine haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşın mağdur edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Zabıta ekipleri, işletmecilere vatandaşın mağdur edilmesi halinde ağır yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden gıda denetimi

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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