Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin marketler ve depolarındaki denetimlerinde, işletme sahiplerine haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşın mağdur edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Zabıta ekipleri, işletmecilere vatandaşın mağdur edilmesi halinde ağır yaptırım uygulanacağını bildirdi.