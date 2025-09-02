Şanlıurfa'da Manavda Yangın Çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir manavda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.

İş yerinde hasar oluştu.