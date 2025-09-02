Şanlıurfa'da Manavda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye ilçesindeki bir manavda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir manavda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.

İş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Sarıkamış'ta 255 milyonluk suni kar projesi

Kar garantili kış! O ilçede 255 milyonluk dev proje
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa'da bıçaklı saldırgan alarmı: 4 yaralı

Avrupa ülkesinde saldırı alarmı! Polisler kurşun yağmuruna tuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.