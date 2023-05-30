Şanlıurfa'da mahalle bekçileri hırsızlık yapanları suçüstü yakaladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mahalle bekçileri şüphe üzerine takip ettikleri 2 şahsı hırsızlık yaparken suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan şahısların 7 ayrı faili meçhul olayın zanlıları oldukları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatlerinde yaya olarak devriye atan emniyet bünyesinde görevli mahalle bekçileri, biri çocuk yaştaki iki kişiyi caddede şüpheli tavırlar sergileyerek yürüdüklerini fark etti. Zanlıları takip eden ekipler, bir evden hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramasında bir miktar eroin ve metamfetamin maddesi, 3 adet cep telefonu, 1 adet yüzük, 1 adet akıllı saat, 6 bin 65 Türk Lirası, hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen bir adet çakı ve sivri metal aletler ele geçirildi. Emniyete götürülen M.B. (22) ve 15 yaşındaki T.A.'nın 7 farklı faili meçhul hırsızlık olayının zanlıları oldukları belirlendi. Ekipler, daha önce meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan 16 yaşındaki arkadaşları V.A.'yı yakalamak için ise çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA