Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları

Şanlıurfa'da madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında uygulanan "Umuda kapı açıyorum hayata tutunuyorum" projesinden faydalanmak isteyenlerin valilik ve kaymakamlıklara başvurmaları istendi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında uygulanan "Umuda kapı açıyorum hayata tutunuyorum" projesinden faydalanmak isteyenlerin valilik ve kaymakamlıklara başvurmaları istendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, amaçlarının güvenlik güçleri nezdinde gerçekleşen başarılı uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra bağımlı gençleri yeniden toplum içerisinde hak ettiği saygınlığa kavuşturmak olduğunu ifade etti.

Bu anlamda devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa, Türkiye'nin en genç ili. Biz attığımız her adımda gençlerimizi düşünüyoruz. Onların eğitimleri, devletine ve vatanlarına bağlılıkları kadar sağlıklı bir insan olarak eğer bağımlı hale gelenler varsa uyuşturucudan arınmış bir şekilde yaşamlarına devam etmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda devam eden projemiz çok önemli bir yere sahip. Gençlerimizi uyuşturucudan korumak, onların ve ailelerinin huzurunu bozan unsurlardan uzak tutmak istiyoruz. Devletimizin şefkat ve koruyucu kapısı gençlerimiz için her zaman açık. Bize gelsinler, el ele vererek hep birlikte bağımlılığa son verelim. Biz bağımlı vatandaşlarımıza bir adım kadar yakınız, yeter ki tedavi için karar versinler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi uyuşturucuyla mücadeleyi bir vatan görevi olarak görüyoruz. Bu vatan görevinde ailelerin de desteklerine ihtiyaçlarımız var."

Vali Şıldak, projeden faydalanmak isteyen vatandaşları valiliğe ve kaymakamlıklara başvurmaya davet etti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Hasan Şıldak Güncel

İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest

İsrail askerleri Netanyahu'ya başkaldırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

"Samimi bir Kobani muhasebesi yumuşamaya katkı sunar"

 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Koç, Yay, Boğa burcu yorumu! 10 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? TOGG yandı mı? TOGG neden yandı? 9 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman? Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango kazanan rakamlar belli mi? 9 Ekim Çarşamba Milli Piyango sorgulama Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye maçı ne zaman? Karadağ-Türkiye Milli maç nerede, ne zaman, saat kaçta? Usame Bin Ladin oğlu Ömer bin ladin kimdir? Usame Bin Ladin oğluna ne oldu? Usame Bin Ladin kimdir? Usame Bin Ladin öldü mü, yaşıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.