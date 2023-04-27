Şanlıurfa'da lisede öğrencinin tüfekle ateş etmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da lisede öğrencinin tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Haliliye ilçesindeki özel bir lisede öğretmen ile öğrenci arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından okuldan ayrılan ve tüfekle geri dönen öğrenci, bahçede ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalarla öğretmen ve güvenlik görevlisi ile okulun bahçe duvarından atlamaya çalışan bir öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren öğrenci de yakalandı.