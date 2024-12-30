Şanlıurfa'da Kuyumcu Yağmasına İlişkin 11 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kuyumcu atölyesinin yağmalanmasıyla ilgili olarak 11 şüpheli gözaltına alındı. Olayda yaklaşık 5 kilogram altın çalındığı belirlendi ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli değerli eşyalar ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kuyumcu atölyesini yağmaladıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Eyyübiye ilçesinde bulunan bir kuyumcu atölyesinde yaklaşık 5 kilogram altının işyeri önünde kar maskeli 2 şüpheli tarafından yağmalanması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce olayı gerçekleştiren ve organize ettiği tespit edilen 11 şüpheli, operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 40 bin 350 TL, 1100 dolar ve 1 kilo 990 gram ziynet eşyası ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.