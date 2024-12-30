Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım
Cezası tartışılan Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri

Şanlıurfa'da Kuyumcu Yağmasına İlişkin 11 Gözaltı

Şanlıurfa'da Kuyumcu Yağmasına İlişkin 11 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kuyumcu atölyesinin yağmalanmasıyla ilgili olarak 11 şüpheli gözaltına alındı. Olayda yaklaşık 5 kilogram altın çalındığı belirlendi ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli değerli eşyalar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kuyumcu atölyesini yağmaladıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Eyyübiye ilçesinde bulunan bir kuyumcu atölyesinde yaklaşık 5 kilogram altının işyeri önünde kar maskeli 2 şüpheli tarafından yağmalanması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce olayı gerçekleştiren ve organize ettiği tespit edilen 11 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 40 bin 350 TL, 1100 dolar ve 1 kilo 990 gram ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
img

Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
img

Evlenememesinden Icardi'yi sorumlu tuttu
img

Sıfır araçta fiyat farkı 450 bin lirayı buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sapkın parti evine operasyon
Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 30-31 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 30-31 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta Zehra kimdir? Zehra Tanrıkulu kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Şengül kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Şengül Kaplankaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Çağla kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Çağla GÜner kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Aralık günün maçları nereden izlenir? 31 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Terazi, Aslan burcu yorumu! 31 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beta kuşağı nedir? Beta Kuşağı hangi yılları kapsıyor, özellikleri nelerdir? Yarın (31 Aralık) AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? X,Y,Z Kuşağı hangi yılları kapsıyor? Kuşakların özellikleri nelerdir, kimlerden oluşur? Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede kaç yaşında ve nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.