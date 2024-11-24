Şanlıurfa'da Kuvvetli Yağış Etkisini Sürdürüyor

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürdü.

Kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.

Bazı araçlar, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.

Şanlıurfa ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunulmuştu.