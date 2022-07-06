Şanlıurfa'da kurbanlık tosunun teptiği besici ağır yaralandı Şanlıurfa'da kurbanlık tosunun teptiği besici ağır yaralandı. Şanlıurfa'da kurbanlık tosunun teptiği besici ağır yaralandı. Yakubiye Mahallesindeki kurbanlık için tosun besleyen İbrahim Yıldız (41), yem verdiği hayvanın saldırısına uğradı. Yaklaşık bir tonluk tosunun tepmesi sonucu ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA / Rauf Maltaş - Güncel İbrahim Yıldız Şanlıurfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da kurbanlık tosunun teptiği besici ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.