Şanlıurfa'da kurbanlık tosunun teptiği besici ağır yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da kurbanlık tosunun teptiği besici ağır yaralandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da kurbanlık tosunun teptiği besici ağır yaralandı

Şanlıurfa'da kurbanlık tosunun teptiği besici ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da kurbanlık tosunun teptiği besici ağır yaralandı.

Yakubiye Mahallesindeki kurbanlık için tosun besleyen İbrahim Yıldız (41), yem verdiği hayvanın saldırısına uğradı.

Yaklaşık bir tonluk tosunun tepmesi sonucu ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

İbrahim Yıldız Şanlıurfa Güncel Haberler

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