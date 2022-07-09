Şanlıurfa'da "kurban yakalama timi" kaçan büyükbaş hayvanları yakaladı Şanlıurfa'da sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlıklar, belediye görevlilerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı. Şanlıurfa'da sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlıklar, belediye görevlilerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı. Organize Sanayi Bölgesi'nde kesim yerine götürülürken kaçan boğa, bir fabrikanın bahçesine girdi. Boğanın sahiplerinin ihbarıyla bölgeye gelen Haliliye Belediyesi kurban yakalama timi, sakinleştirici iğne yardımıyla boğayı yakaladı. Sahiplerine teslim edilen hayvan, daha sonra kesildi. Yenişehir Mahallesi'nde de sahiplerinin elinden kaçan boğalar, Şanlıurfa Öğretmenevi bahçesine sığındı. Kurban yakalama timi, boğaları sakinleştirici iğneler kullanarak yakalayıp sahiplerine teslim etti. Öte yandan, Yenişehir Mahallesi'nde kurban keserken ayağından yaralanan Kemal Demircan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ayağına 8 dikiş atılan Demircan, "Kurban kestiğim sırada dikkatsizliğim sonucu bıçağı ayağıma vurdum. Çok şükür durumum iyi." dedi. AA / Yasin Dikme - Güncel Organize Sanayi Bölgesi Şanlıurfa Kurban Güncel Haberler

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