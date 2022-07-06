Şanlıurfa'da kurban satış noktalarında ilaçlama çalışmaları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, kurban satış noktalarında ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, kurban satış noktalarında ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satış noktalarında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. İnsan ve hayvan sağlığının korunmasının amaçlandığı ilaçlama çalışmalarının, bayram süresince devam edeceği belirtildi. Besiciler ekiplerin yaptığı ilaçlama çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. AA / Müslüm Etgü - Güncel Kurban Bayramı Şanlıurfa Güncel Haberler

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