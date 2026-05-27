ŞANLIURFA'DA KURBAN KESİM ALANLARINDA HAREKETLİLİK

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazının ardından vatandaşlar, belediye tarafından belirlenen semt pazarlarında kurban kesti. Kesim alanlarında yoğunluk yaşanırken, bir boğa sahiplerinin elinden kaçtıktan sonra yakalanarak kesime götürüldü.

Şanlıurfa'da kurban kesim işlemleri, bayram namazının ardından belediyeye ait semt pazarlarında yoğun katılımla başladı. Sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına gelenler, uygun yer bulabilmek için yoğunluk oluşturdu. Kesim alanlarında kadınların da kurban etlerini parçalama ve ayırma işlemlerine yardımcı olduğu görüldü. Bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte alana geldiği gözlendi.

Kesim için hazırlanan bir boğa ise sahiplerinin elinden kaçarak boş bir depoya girdi. Sahipleri peşine düştüğü boğayı uzun süre kovaladı. Boğa bir süre sonra yakalanarak kesime götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
