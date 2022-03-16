Şanlıurfa'da Kuran kursunda çocuğa şiddetle ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler

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Şanlıurfa'da Kuran kursunda çocuğa şiddetle ilgili soruşturma başlatıldı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da Kuran kursunda çocuğa şiddetle ilgili soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa Valiliği, bir Kuran kursunda çocuğa şiddet uygulanmasına ilişkin görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, bir Kuran kursunda çocuğa şiddet uygulanmasına ilişkin görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir kuran kursuna giden çocuğa yönelik şiddet görüntülerinin basına yansıdığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, "15 Mart 2022 tarihinde basın yayın organlarında çıkan haberlerde yer alan kuran kursunda çocuğa şiddet görüntüleri üzerine adli ve idari inceleme-soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Kuran-ı Kerim, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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