Şanlıurfa'da Kuran kursunda çocuğa şiddetle ilgili soruşturma başlatıldı
AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa Valiliği, bir Kuran kursunda çocuğa şiddet uygulanmasına ilişkin görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, bir Kuran kursunda çocuğa şiddet uygulanmasına ilişkin görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir kuran kursuna giden çocuğa yönelik şiddet görüntülerinin basına yansıdığı hatırlatıldı.
Konuyla ilgili inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, "15 Mart 2022 tarihinde basın yayın organlarında çıkan haberlerde yer alan kuran kursunda çocuğa şiddet görüntüleri üzerine adli ve idari inceleme-soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
AA / Eşber Ayaydın - Güncel