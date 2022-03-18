Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan hoca tutuklandı - Haberler

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Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan hoca tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şanlıurfa'da Kur'an kursunda çocuğa şiddetten dün gözaltına alınan hoca, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da Kur'an kursunda çocuğa şiddetten dün gözaltına alınan hoca, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesi'ndeki özel bir Kur'an kursunda meydana geldi. Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan A.D., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan A.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

15 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen olayda, kurs hocası A.D., bir çocuğa sopayla şiddet uygulamış ve olay sonrası Şanlıurfa Valiliği harekete geçerek, soruşturma başlatmıştı. Yapılan açıklamada, "15 Mart 2022 tarihinde basın yayın organlarında çıkan haberlerde yer alan Kur'an kursunda çocuğa şiddet görüntüleri üzerine adli ve idari inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(Bekir Şeyhanlı/ İHA)

Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan hoca tutuklandı

Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan hoca tutuklandı

Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan hoca tutuklandı

Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan hoca tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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