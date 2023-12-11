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Şanlıurfa'da kumar oynattığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da bir iş yerinde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada, kumar oynanmasına imkan sağlayan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda kumar malzemelerine el konuldu ve şüphelilere idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da kumar oynattığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İş yerinin giriş ve çıkışlarını bir süre gözlemleyen ekipler, iş yerinin pasaja açılan demir kapısının mühürlü olduğunu ancak diğer demir kapıdan içeriye müşterilerin girdiğini tespit etti.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan H.S'yi (42) gözaltına aldı.

Operasyonda tombala oynanmasında kullanılan televizyon, kamera, içerisinde topların bulunduğu tombala makinesi, 100 plastik pul, 100 tombala kartı ve havalandırma motoruna el konuldu.

İş yerinde bulunan şüphelilere toplamda 28 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güvenlik Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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