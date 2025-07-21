Şanlıurfa'da Küçük Çocuğa Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Ali Türkmenoğlu, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Türkmenoğlu (4), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.B., yönetimindeki 27 V 1276 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Türkmenoğlu'na çarptı. Çarpması sonucu ağır yaralanan Ali Türkmenoğlu, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan, küçük çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi morga konulurken, polis otomobil sürücüsü A.B.'yi, gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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