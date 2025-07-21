Şanlıurfa'da Küçük Çocuğa Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Küçük Çocuğa Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Ali Türkmenoğlu, yaşamını yitirdi. Olayda sürücü gözaltına alındı ve kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Ali Türkmenoğlu, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. A.B. yönetimindeki 27 V 1276 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Türkmenoğlu'na çarptı. Kazada Türkmenoğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Türkmenoğlu, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkmenoğlu, kurtarılamadı. Ali Türkmenoğlu'nun cansız bedeni morga götürülürken, otomobil sürücüsü A.B. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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