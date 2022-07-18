Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, 19 küçükbaş hayvan telef oldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, 19 küçükbaş hayvan telef oldu. Mehmet Ali Harat'ın kullandığı 16 NGV 80 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, 19 küçükbaş hayvan ile 1 eşek telef oldu. Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada kaza anı, kara yolundaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çobanların karşıya geçirmek istediği koyunlarla yol kenarına geldiği sırada hayvanların yola çıkmasıyla otomobilin hayvanlara çarpması yer alıyor. AA / Cuma Sarı - Güncel Diyarbakır Şanlıurfa Güncel Haberler

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